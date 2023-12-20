Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 20 декабря

Сегодня, 20 декабря, в Украине облачно с прояснениями. В течение дня ожидается +2...7°С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня кроме северных областей, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, достигает скорости 5-10 м/с.

На севере пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. На дорогах северных и восточных областей кое-где гололедица.

Температура воздуха в Карпатах составит 0°С.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. В области будет небольшой дождь, но в Киеве осадков не будет. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура Киевской области будет колебаться днем в пределах +2...7°С. В столице столбики термометров покажут +5...7°С.

Ранее синоптики сообщили, что первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы.

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