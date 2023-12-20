Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 20 грудня

Сьогодні, 20 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Протягом дня очікується +2...7°С.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні окрім північних областей, істотних опадів не передбачається, . Вітер південно-західний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

На півночі місцями пройдуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу. На дорогах північних і східних областей подекуди ожеледиця.

Температура повітря у Карпатах становитиме 0°С.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. В області пройде невеликий дощ, але в Києві опадів не буде. Вітер південно-західний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області коливатиметься вдень у межах +2...7°С. У столиці стовпчики термометрів покажуть +5...7°С.

Раніше синоптики повідомили, що перший місяць зими в Украні може виявитися теплішим за норму.

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