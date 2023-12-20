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Два "прильоти" у Харкові: стало відомо, куди влучили окупанти

Два "прильоти" у Харкові: стало відомо, куди влучили окупанти

Окупанти вгатили по Харкову / Фото: ДСНС України у Telegram

Минулося без жертв та постраждалих.

Вночі окупанти обстріляли Харків. Наразі відомо, про два "прильоти".

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Щонайменше два прильоти по одному з найпостраждаліших районів Харкова, біля житлових будинків, цивільних обʼєктів. 

Нічні ракетні удари прийшлися по території одного з транспортних депо, де і так від ворожих обстрілів живого місця немає. Це суто цивільний обʼєкт", - написав він.

Наразі на місці працюють рятувальники ДСНС. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Раніше у Повітряних силах України повідомили деталі нічної атаки. Росія атакувала Україну ударними БпЛА типу "Shahed" із тимчасво окупованого Криму.

Усього зафіксовано пуски 19 "Шахедів", 18 із яких знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони. Більше про атаку читайте у новині.

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