Гороскоп на 20 декабря для всех знаков Зодиака: день подведения итогов

День подведения предварительных профессиональных и жизненных итогов – в данном случае не только прошедшего месяца, но и уходящего года.

Энергии дня располагают к активизации аналитических способностей, поэтому можно будет не только подвести черту под уже воплощенными в жизнь проектами и произошедшими событиями, но и набросать планы на будущее. Что касается сил – как физических, так и моральных, так они еще потребуются – как минимум для предстоящих праздников, а как максимум – для дел, которые до этого времени еще предстоит осуществить.

Овен

Для очищения организма как на моральном, так и на физическом уровне желательно сходить в баню, провести сеанс детокса, сделать чистку у косметолога, подольше погулять на свежем воздухе.

Телец

Общение с коллегами сегодня может принести массу негатива, что не лучшим образом отразится на рабочем процессе, поэтому желательно от него отказаться – оно, кстати, и для дела полезнее.

Близнецы

Прошлое, вернувшись в этот день в вашу жизнь, может принять любой облик – от звонка по телефону до появления человека, с которым вас когда-то связывали серьезные отношения: обратите внимание на то, что он скажет.

Рак

Очень важно следить за состоянием своего здоровья – особенно тем из вас, кто страдает от хронических заболеваний: при малейшем недомогании необходимо сразу же принять меры, чтобы не допустить серьезной стадии.

Лев

День благоприятен для встречи с друзьями – особенно теми, кого вы давно не видели: во-первых, вам есть о чем друг другу рассказать, а во-вторых, общение оставит массу приятных впечатлений.

Дева

Позитивные энергии дня благоприятны для того, чтобы извиниться перед теми, кого вы обидели, и принять извинения тех, кто обидел вас: накануне праздников самое время наладить отношения с окружающими.

Весы

Те из вас, кто давно подумывает о смене работы, может получить соответствующее предложение, но с ответом на него торопиться не стоит – сначала нужно навести справки о приглашающей вам компании.

Скорпион

Финансовое предложение, которое будут позиционировать как крайне выгодное, на самом деле таковым, скорее всего, не является, так что - во избежание неминуемых убытков - лучше его не принимать.

Стрелец

Плохое настроение, которое может "накрыть" вас с самого утра, прекрасно "лечится" разговором с человеком, которому вы искренне симпатизируете: он сумеет найти слова, которые не только успокоят, но и развеселят вас.

Козерог

Как бы вы ни зашивались с работой, не стоит просить о помощи коллег: находясь в цейтноте, они, скорее всего, не откажут, но сделают все так, что вам придется переделывать – в чем смысл такой помощи?

Водолей

Не стоит углублять конфликт, существующий между вами и близким человеком: вспомните, что худой мир лучше доброй ссоры, и сохраните хотя бы видимость хороших отношений.

Рыбы

Прежде чем осуждать другого человека, подумайте об обстоятельствах, которые сопутствовали его поступку: возможно, вы сумеете если не оправдать, то хотя бы понять его.

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