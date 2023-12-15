Масштабная кибератака на "Киевстар": компания включила доступ к мобильному интернету

Услуга может работать с уменьшенной скоростью, однако по мере стабилизации работы сети ее качество будет улучшаться.

Специалисты компании "Киевстар" 15 декабря включили доступ к мобильному интернету на всей подконтрольной Украине территории. Услуга работает по всем стандартам связи, в том числе 4G.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила представитель "Киевстара" Ирина Леличенко.

"Услуга может работать с уменьшенной скоростью, однако по мере стабилизации работы сети ее качество будет улучшаться", — отметила она.

По словам Леличенко, за прошедшие сутки возобновлены услуги международного роуминга. А еще раньше – услуги голосовой связи и фиксированного интернета.

"Более 95% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в работоспособном состоянии. Информирование о 100% работоспособности сервисов компания будет делать по завершении всех стабилизационных мер", — добавила она.

По словам спикера, компания работает над запуском услуг SMS и восстановления доступа к системе "Мой Киевстар".

"В некоторых населенных пунктах все еще могут возникать кратковременные сложности со связью, и специалисты компании их оперативно устраняют. Если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, нужно перезагрузить телефон или включить и выключить режим "авиа". Также помогает выбор сети "Киевстар" в настройках телефона", — отметила Ирина Леличенко.

Одновременно компания информирует, что начисление бонусов и компенсаций абонентам, которые не могли пользоваться услугами связи из-за хакерской атаки, будет произведено только после полной стабилизации работы сети и запуска всех услуг.

Вечером 13 декабря "Киевстар" начал возобновлять работу по всей Украине. В компании обещают, что после полного обновления Сети подготовят компенсации всем абонентам и корпоративным клиентам, которые не могли воспользоваться сервисами компании.

Утром 12 декабря в работе "Киевстара" произошел масштабный сбой. На проблемы стали жаловаться пользователи мобильного оператора. Известно, что масштабный технический сбой произошел из-за "мощной хакерской атаки".

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