Эксперт объяснил, готовит ли Россия масштабные наступательные операции

Российский диктатор Путин заявил о наборе сотен тысяч россиян в армию для войны против Украины, однако это не свидетельствует о том, что оккупанты готовят масштабное наступление.

Также читайте Россияне на юге Украины формируют новые штурмовые подразделения из офицеров – Генштаб

Такое мнение высказал руководящий Центра военно-правовых исследований Александр Мосиенко, передает РБК-Украина.

Российский диктатор заявил, что вдоль 2000-километровой линии фронта стоят 617 тысяч российских военных, а за сотен полгода якобы были привлечены до полумиллиона контрактников. В 2022 году во время мобилизации было собрано 300 тысяч человек.

Кроме того, началась вербовка наемников. Якобы планировали привлечь 412 тысяч, но уже поступило около 486 тысяч "желающих".

Путин заявил, что на левом берегу Херсона российским войскам противостоит всего несколько сотен украинских военных. Российский контингент там около 60 тысяч, то есть десятая часть от озвученного диктатором, рассуждает Мусиенко.

"Возникает вопрос, если там 60 тысяч, то почему они до сих пор не вытеснили наши войска на правый берег? И это большой вопрос о готовности врага вести штурмовые действия. На сегодняшний день на многих участках они выглядят так: пехотные штурмы при поддержке минометов, иногда артиллерии. Есть проблема с дронами, они увеличили применение "Ланцетов", FPV и это действительно вызовы для нас", – заявил Мусиенко.

Он отметил, что такими действиями можно добиться прорыва возле отдельной деревни, но этого недостаточно для проведения масштабных операций или захвата большого города, поскольку необходима серьезная огневая поддержка.

Россия хочет получить передышку, чтобы перегруппировать свои войска зимой и весной. Кроме того, не стоит воспринимать как подготовку к большим наступлениям в 2024 планы привлечь в армию полмиллиона человек.

"Они будут вести наступательные действия по всей линии фронта. Локального и ограниченного характера. Это не будут масштабные атаки (как в 2022 году, — ред.), россияне вряд ли готовятся к значительным прорывам. Скорее всего, в следующем году будут продолжаться тенденции нынешнего", — подытожил Мусиенко.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики на фронте штурмуют украинские позиции малыми группами пехоты с применением авиации и бронетехники.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ГУР объяснили, зачем Путин соврал о количестве воюющих в Украине захватчиков.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.