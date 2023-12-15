Експерт пояснив, чи готує Росія масштабні наступальні операції

Росія хоче отримати перепочинок, щоб перегрупувати свої війська взимку та навесні.

Російський диктатор Путін заявив про набір сотень тисяч росіян в армію для війни проти України, однак це не свідчить, що окупанти готують масштабний наступ.

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Таку думку висловив керівний Центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко, інформує РБК-Україна.

Російський диктатор заявив, що вздовж 2000-кілометрової лінії фронту стоять 617 тисяч російських військових, а за сотенні пів року нібито було залучено до півмільйона контрактників. У 2022 році під час м мобілізації було зібрано 300 тисяч осіб.

Крім того, почалось вербування найманців. Нібито планували залучити 412 тисяч, але вже надійшло близько 486 тисяч "охочих".

Путін заявив, що на лівому березі Херсонщини російським військам протистоїть лише кілька сотень українських військових. Російський контингент там близько 60 тисяч, тобто десята частина від озвученого диктатором, міркує Мусієнко.

"Виникає питання, якщо там 60 тисяч, то чому вони досі не витіснили наші війська на правий берег? І це велике питання щодо готовності ворога вести штурмові дії. На сьогодні на багатьох ділянках вони виглядають так: піхотні штурми за підтримки мінометів, іноді артилерії. Є проблема з дронами, вони збільшили застосування "Ланцетів", FPV і це дійсно виклики для нас", - заявив Мусієнко.

Він зазначив, що такими діями можна досягти прориву біля окремого села, але цього недостатньо для проведення масштабних операцій або захоплення великого міста, оскільки необхідна серйозна вогнева підтримка.

Росія хоче отримати перепочинок, щоб перегрупувати свої війська взимку та навесні. Крім того, не варто сприймати як підготовку до великих наступів у 2024-му плани залучити в армію півмільйона осіб.

"Вони вестимуть наступальні дії по всій лінії фронту. Локального й обмеженого характеру. Це не будуть масштабні атаки (як у 2022 році, - ред.), росіяни навряд чи готуються до значних проривів. Найімовірніше, наступного року триватимуть тенденції нинішнього", - підсумував Мусієнко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники на фронті штурмують українські позиції малими групами піхоти з застосуванням авіації та бронетехніки.

Крім того, ми раніше інформували, що у ГУР пояснили, навіщо Путін збрехав про кількість загарбників, які воюють в Україні.

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