У ЗСУ розповіли, як змінилися російські штурми на фронті

Російські загарбники на фронті штурмують українські позиції малими групами піхоти з застосуванням авіації та бронетехніки.

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Про це в етері телемарафону розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Він заявив, що загарбники застосовують меншу кількість техніки, ніж це було на початку активних дій.

"Наразі окупанти не зменшують кількості боєзіткнень. Вже три дні поспіль близько 80 штурмових дій щодобово і переважна більшість з них на Донеччині. Штурмує ворог в основному групами до 20 осіб, є 5, є 10... Діють, зокрема, і за підтримки бронетехніки. Бронетехніки не так багато, як на початку активних дій, тобто це максимум до десятка", - заявив Штупун.

Крім того, військовий повідомив, що російські окупанти збільшили кількість авіаударів по позиціях українських захисників.

"Ворог продовжує застосовувати авіабомби по наших позиціях і по цивільній інфраструктурі", - сказав Штупун.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти використовують тактику мобільних груп, коли з промзони намагаються прорватися до приватного житлового сектора Авдіївки.

Крім того, ми раніше інформували, що у ГУР пояснили, навіщо Путін збрехав про кількість загарбників, які воюють в Україні.

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