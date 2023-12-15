Масштабна кібератака на "Київстар": компанія включила доступ до мобільного інтернету

Послуга може працювати зі зменшеною швидкістю, однак у міру стабілізації роботи Мережі її якість буде покращуватися.

Фахівці компанії "Київстар" 15 грудня включили доступ до мобільного Інтернету на всій підконтрольній Україні території. Послуга працює в усіх стандартах звязку, зокрема 4G.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомила речниця "Київстару" Ірина Леліченко.

"Послуга може працювати зі зменшеною швидкістю, однак у міру стабілізації роботи мережі її якість буде покращуватися", – зазначила вона.

За словами Леліченко, за минулу добу також відновлено послуги міжнародного роумінгу. А ще раніше – послуги голосового зв'язку та фіксованого Інтернету.

"Понад 95% базових станцій мобільного зв'язку на підконтрольній Україні території перебувають у працездатному стані. Інформування про 100% працездатність сервісів компанія робитиме після завершенні всіх стабілізаційних заходів", – додала вона.

Наразі, за словами речниці, компанія працює над запуском послуг SMS і відновленням доступу до системи "Мій Київстар".

"В деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв'язком, та спеціалісти компанії їх оперативно усувають. Якщо ваша SIM-картка не реєструється в Мережі, треба перезавантажити телефон або увімкнути і вимкнути режим "авіа". Також допомагає вибір мережі "Київстар" у налаштуваннях телефона", – зазначила Ірина Леліченко.

Одночасно компанія інформує, що нарахування бонусів і компенсацій абонентам, які не могли користуватися послугами зв'язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг.

Ввечері 13 грудня "Київстар" почав відновлювати роботу по всій Україні. В компанії обіцяють, що після повного відновлення Мережі підготують компенсації всім абонентам і корпоративним клієнтам, які не могли скористатися сервісами компанії.

Зранку 12 грудня в роботі "Київстару" стався масштабний збій. На проблеми почали скаржитися користувачі мобільного оператора. Відомо, що масштабний технічний збій стався через "потужну хакерську атаку".

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