Блокування поляками кордону України - утворилися кілометрові черги

В бік України на заблокованих напрямках станом на ранок стоїть 3600 вантажівок.

Станом на ранок 20 грудня через заблоковані 4 пункти пропуску на кордоні з Польщею в чергах на в'їзд до країни перебувають приблизно 5220 вантажівок.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко для УП.

За даними польських прикордонників, у чергах в бік України на заблокованих напрямках станом на ранок стоїть 3600 вантажівок, а саме:

Шегині – 1000,

Рава-Руська – 600,

Краківець – 500,

Ягодин (рух заблоковано 18 грудня після 15 години за київським часом) - 1500 вантажних транспортних засобів.

На інших напрямках, за словами Демченка, зі сторони Словаччини станом на ранок середи в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду 570 вантажівок.

В напрямку Угорщини рух іде, але черги є. Станом на ранок 20 грудня в бік України на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 250 вантажівок.

На румунському напрямку станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Порубне" очікувало проїзду 800 вантажівок.

Нагадаємо, 18 грудня поляки знов заблокували пункт пропуску "Дорогуськ–Ягодин".

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