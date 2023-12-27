Newsweek: Винищувачі F-16 ймовірно вже в Україні

Перші винищувачі F-16 можуть перебувати в Україні.

Про це пише американське видання Newsweek.

"Винищувачі F-16, що надаються Заходом, можуть вже бути в Україні", — йдеться у статті. Там додали, що інформацію про прибуття цих винищувачів на українську територію отримано від американського джерела.

Зазначається, що російські та антиукраїнські Telegram-канали останнім часом частіше пишуть про те, що західні винищувачі вже можуть бути на фронті.

Пропагандисти скаржаься, що високих результатів ЗСУ вдалося досягти саме завдяки новим літакам. Адже за останні три тижні Росія втратила вісім літаків.

У виданні нагадали, що у середині жовтня Україна вперше застосувала свої ракети ATACMS під час ефектних нападів на російські авіабази, які знищили багато російських вертольотів. Удар стався до того, як про отримання ракет повідомили офіційно.

"Сподіваюся, Захід навчився не оголошувати про надання нових систем озброєнь, як це робилося здебільшого протягом перших 20 місяців війни", — сказав Деніел Райс, колишній спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

Раніше у Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що отримання Україною винищувачів F-16 виходить на фінішну пряму.

Вчора, 26 грудня, стало відомо, що перша група українських пілотів розпочала навчання на F-16 у Данії

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