Newsweek: Истребители F-16 предположительно уже в Украине

Первые истребители F-16 могут находиться в Украине.

Об этом пишет американское издание Newsweek.

"Истребители F-16, предоставляемые Западом, могут быть уже в Украине", — говорится в статье. Там добавили, что информация о прибытии этих истребителей на украинскую территорию была получена от американского источника.

Отмечается, что российские и антиукраинские Telegram-каналы в последнее время чаще пишут, что западные истребители уже могут быть на фронте.

Пропагандисты жалуются, что высоких результатов ВСУ удалось добиться именно благодаря новым самолетам. Ведь за последние три недели Россия потеряла восемь самолетов.

В издании напомнили, что в середине октября Украина впервые применила свои ракеты ATACMS во время эффектных нападений на российские авиабазы, уничтожившие многие российские вертолеты. Удар случился до того, как о получении ракет сообщили официально.

"Надеюсь, Запад научился не объявлять о предоставлении новых систем вооружений, как это делалось в основном на протяжении первых 20 месяцев войны", — сказал Дэниел Райс, бывший специальный советник главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Ранее в Центре стратегических коммуникаций сообщили, что получение Украиной истребителей F-16 выходит на финишную прямую.

Вчера, 26 декабря, стало известно, что первая группа украинских пилотов начала обучение на F-16 в Дании.

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