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Перша група українських пілотів розпочала навчання на F-16 у Данії

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Перша група українських пілотів розпочала навчання на F-16 у Данії

Винищувачі F-16 / Фото: ТСН.ua

Там вони вивчають авіаційну медицину.

У Данії перша група українських пілотів приступила до тренування на винищувачах F-16.

Про це інформує пресслужба Міноборони Великої Британії.

Зазначається, що військові розпочали навчання ще у серпні. Вони, зокрема, стосувалися пілотування і спеціального навчання авіаційної термінології англійською мовою.

"Групу було сформовано з шести досвідчених українських бойових пілотів-винищувачів. Ще десять українських пілотів-стажерів взяли участь у мовній підготовці та залишаються у Великій Британії", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вони повідомлять фізичну та практичну базову льотну підготовки. Крім того, вивчать авіаційну медицину.

Раніше ми писали, що українські пілоти розпочали навчання на авіабазі Національної гвардії Арізони, здійснивши перші польоти на винищувачах F-16.

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