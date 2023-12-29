У низці областей повітряна тривога через загрозу БпЛА

Загарбники запустили по Україні ударні дрони з кількох напрямків.
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних безпілотників російськими загарбниками.
Про це інформують Повітряні сили.
Наразі повітряна тривога оголошена у Чернігівський, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонські та Київській областях, а також у столиці України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі ударним безпілотником було пошкоджено багатоповерхівку, у будівлі зайнялась пожежа.
Крім того, ми раніше інформували, що російські війська вчергове обстріляли Херсон, що відомо про наслідки.
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