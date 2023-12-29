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У низці областей повітряна тривога через загрозу БпЛА

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У низці областей повітряна тривога через загрозу БпЛА

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Загарбники запустили по Україні ударні дрони з кількох напрямків.

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних безпілотників російськими загарбниками.

Про це інформують Повітряні сили.

Наразі повітряна тривога оголошена у Чернігівський, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонські та Київській областях, а також у столиці України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі ударним безпілотником було пошкоджено багатоповерхівку, у будівлі зайнялась пожежа.

Крім того, ми раніше інформували, що російські війська вчергове обстріляли Херсон, що відомо про наслідки.

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Дата публікації
Перегляди
2111
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