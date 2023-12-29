В ряде областей воздушная тревога из-за угрозы БпЛА

Захватчики запустили по Украине ударные дроны по нескольким направлениям.
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников российскими захватчиками.
Об этом информируют воздушные силы.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Киевской областях, а также в столице Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе ударным беспилотником была повреждена многоэтажка, в здании загорелся пожар.
Кроме того, мы ранее информировали, что российские войска в очередной раз обстреляли Херсон, что известно о последствиях.
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