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В ряде областей воздушная тревога из-за угрозы БпЛА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В ряде областей воздушная тревога из-за угрозы БпЛА

Карта тревог / Фото: alerts.in.ua

Захватчики запустили по Украине ударные дроны по нескольким направлениям.

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных беспилотников российскими захватчиками.

Об этом информируют воздушные силы.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Черниговской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Киевской областях, а также в столице Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе ударным беспилотником была повреждена многоэтажка, в здании загорелся пожар.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские войска в очередной раз обстреляли Херсон, что известно о последствиях.

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Дата публикации
Просмотры
2111
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