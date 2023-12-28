Російські війська вчергове обстріляли Херсон: що відомо про наслідки

Так, 28 грудня "прилетіло" поблизу житлового будинку у Корабельному районі Херсона. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські війська вчергове обстріляли Херсон

Вибуховою хвилею та уламками снарядів в оселі повибивало вікна, пошкоджено стіни, гараж та автівку.

Нагадаємо, ввечері 26 грудня росіяни понад 2 години обстрілювали місто з усього, що мали. А близько 6 вечора атакували переповнений цивільними залізничний вокзал міста. Під обстріл потрапив евакуаційний потяг, внаслідок чого є загиблий та поранені.

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