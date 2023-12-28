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Російські війська вчергове обстріляли Херсон: що відомо про наслідки

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Російські війська вчергове обстріляли Херсон: що відомо про наслідки

Обстріл Херсона / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти нещадно гатять по Херсону.

Так, 28 грудня "прилетіло" поблизу житлового будинку у Корабельному районі Херсона. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські війська вчергове обстріляли Херсон

Російські війська вчергове обстріляли Херсон

Вибуховою хвилею та уламками снарядів в оселі повибивало вікна, пошкоджено стіни, гараж та автівку.

Нагадаємо, ввечері 26 грудня росіяни понад 2 години обстрілювали місто з усього, що мали. А близько 6 вечора атакували переповнений цивільними залізничний вокзал міста. Під обстріл потрапив евакуаційний потяг, внаслідок чого є загиблий та поранені.

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Дата публікації
Перегляди
295
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