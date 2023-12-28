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Ектор Хіменес Браво шокував, як йому зробила боляче близька людина

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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Ектор Хіменес Браво шокував, як йому зробила боляче близька людина

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Шеф-кухар зізнався, що після цього припинив спілкування зі своїм другом.

Відомий кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво відверто розповів шанувальникам, як нещодавно йому зробив боляче його близький друг.

Знаменитість поділився роликом, у якому зізнався, що близька для нього людина сказала йому, що він не є українцем. Ці слова дуже образили Хіменеса-Браво. Тепер, зізнався кухар, він навряд продовжить спілкування з цією людиною:

"15 років я в Україні. І весь час чув в свій бік, що я не українець і "Забирайся в свою Колумбію". Найболючіше те, що цього разу я почув ці слова від близької мені людини. Вони пролунали з холодом в серці. Я розчарований і просто.. в мене немає слів. Завжди на вашому шляху будуть траплятись ті, хто будуть говорити вам що робити, ким бути — ніколи не слухайте. Стійте на своєму. Продовжуйте робити те, що робите", - розповів Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво вперше зізнався, чим його образив близький друг

Ектор Хіменес-Браво вперше зізнався, чим його образив близький друг

Кухар наголосив, що почувається справжнім українцем, а Україна – є його рідним домом:

"В моєму серці я – українець. Я робитиму все, що можу, що в моїх руках, в моєму серці, щоб допомогти всій моїй родині. Хто моя родина? Кожен українець. І моє серце тут, в Україні. Було. Є. І буде завжди", - сказав кухар.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" кухар Євген Клопотенко вперше розповів про непорозуміння, яке виникло між ним та його колегою Ектором Хіменесом-Браво і через що той на нього ображався.

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Дата публікації
Перегляди
611
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