Еще один штат США запретил Трампу участвовать в праймериз

Такое решение было принято на основе четырнадцатой поправки к Конституции США.
Государственный секретарь штата Мэн от Демократической партии Шенна Беллоуз запретила Дональду Трампу участвовать в праймериз в этом регионе.
Об этом информирует Associated Press.
Причиной такого решения стала четырнадцатая поправка к Конституции США, в которой указывается, что никто не может занимать гражданский или военный пост в правительстве Соединенных Штатов или в любом штате, когда он, будучи в должности, принял участие в мятеже против Конституции.
Госсекретарь штата стала первым официальным лицом избирательной комиссии, которая в одностороннем порядке приняла решение, которое потенциально может повлиять на Коллегию избирателей.
Шенна Беллоуз приняла такое решение после того, как Верховный суд Колорадо запретил трассу участвовать в праймериз, ссылаясь именно на четырнадцатую поправку в Конституцию США.
"Я не подошла к такому решению легкомысленно. Демократия — это священно. Я помню, что ни один госсекретарь никогда не лишал кандидата в президенты места в бюллетене на основе третьей главы Четырнадцатой поправки. Однако я также помню, что ни один кандидат в президенты никогда раньше не участвовал в восстании", — отметила Беллоуз.
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп пытается затянуть начало судебного процесса против себя.
Кроме того, мы ранее информировали, что Верховный суд Колорадо исключил Трампа из списка кандидатов в президенты США.
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