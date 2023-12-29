Еще один штат США запретил Трампу участвовать в праймериз

Такое решение было принято на основе четырнадцатой поправки к Конституции США.

Государственный секретарь штата Мэн от Демократической партии Шенна Беллоуз запретила Дональду Трампу участвовать в праймериз в этом регионе.

Об этом информирует Associated Press.

Причиной такого решения стала четырнадцатая поправка к Конституции США, в которой указывается, что никто не может занимать гражданский или военный пост в правительстве Соединенных Штатов или в любом штате, когда он, будучи в должности, принял участие в мятеже против Конституции.

Госсекретарь штата стала первым официальным лицом избирательной комиссии, которая в одностороннем порядке приняла решение, которое потенциально может повлиять на Коллегию избирателей.

Шенна Беллоуз приняла такое решение после того, как Верховный суд Колорадо запретил трассу участвовать в праймериз, ссылаясь именно на четырнадцатую поправку в Конституцию США.

"Я не подошла к такому решению легкомысленно. Демократия — это священно. Я помню, что ни один госсекретарь никогда не лишал кандидата в президенты места в бюллетене на основе третьей главы Четырнадцатой поправки. Однако я также помню, что ни один кандидат в президенты никогда раньше не участвовал в восстании", — отметила Беллоуз.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп пытается затянуть начало судебного процесса против себя.

Кроме того, мы ранее информировали, что Верховный суд Колорадо исключил Трампа из списка кандидатов в президенты США.

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