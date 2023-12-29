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За 2021-2023 годы в НАПК ожидают получить более 2,5 миллиона деклараций

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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За 2021-2023 годы в НАПК ожидают получить более 2,5 миллиона деклараций

Председатель НАПК Александр Новиков / Фото: Правительственный портал

За три года будет подано за годы более 2,5 млн. ежегодных деклараций.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции за период 2021-2022 гг. получило в общей сложности 1,3 млн деклараций, тогда как запрос на три года войны ожидает поступления более 2,5 млн таких документов.

Об этом в тернии телемарафона заявил глава НАПК Александр Новиков.

"На сегодняшний день подано 1,3 млн деклараций за 2021 и 2022 годы. Динамика постоянна сейчас. За эти годы декларации должны быть поданы до 31 января 2024 года, а уже за этот год — до 31 марта 2024-го", — сказал Новиков.

В общей сложности, по его словам, за три года будет подано за годы более 2,5 млн ежегодных деклараций.

Напомним, ранее глава НАПК Александр Новиков заявлял, что регулирование работы военно-врачебных комиссий несовершенно, а увеличение их количества вдвое лишь увеличит вдвое коррупцию.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина близится к странам с низким уровнем коррупционных практик.

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Дата публикации
Просмотры
51
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