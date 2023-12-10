НАПК открыло Реестр деклараций: как это работает

Украинцы смогут посмотреть на состояние любого депутата (всех советов), чиновника. А вот к е-декларациям военных свободного доступа не будет.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выполнило требования закона № 3384-ІХ и открыло Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Доступ к нему будет круглосуточным.

Об этом говорится в сообщении НАПК.

В то же время там объясняют, если в Реестре не найдена декларация определенного лица, то это означает, что по отношению к нему в НАПК поступило представление об изъятии из публичного доступа до завершения или отмены военного положения.

Так, например, отчеты нардепов Николая Тищенко и Давида Арахамии из фракции "Слуга народа", Юлии Тимошенко из "Батькивщины", Петра Порошенко из "ЕС" сейчас невозможно пересмотреть. Вместо деклараций на сайте можно только увидеть "ошибку шлюза 502".

"Извлечение документов из публичной части Реестра деклараций возможно и после его открытия до завершения или отмены военного положения в Украине, однако в таком случае определенное время они будут находиться в открытом доступе. Напомним, на основании представлений изымаются из открытого доступа не только декларации, но и сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, поданных за все периоды Все документы, поданные в Реестр декларантами, в отношении которых на основании представлений уже применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически, при этом инициатором изъятия деклараций, поданных в настоящее время субъектами декларирования. мобилизованы в ряды ВСУ, есть Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Полный публичный доступ в Реестр будет обеспечен НАПК после завершения или отмены военного положения в Украине.

Напомним, ранее говорилось, что высшая квалификационная комиссия судей сможет рассмотреть сразу восемь деклараций добродетели, которые подавал нынешний председатель Хозяйственного суда Вадим Босой за период с 2015 по 2022 год на предмет достоверности указанных в них данных.

Между тем НАПК сообщило, что 60% украинцев не готовы использовать коррупционные практики ни в одной из ситуаций.

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