НАЗК відкрило Реєстр декларацій: як це працює

Українці зможуть подивитися на статки будь-якого депутата (всіх рад), чиновника. А от до е-декларацій військових вільного доступу не буде.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виконало вимоги закону № 3384-ІХ та відкрило Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Доступ до нього буде цілодобовим.

Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

Водночас там пояснюють, якщо у Реєстрі не знайдено декларацію певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу до завершення чи скасування воєнного стану.

Так, до прикладу, звіти нардепів Миколи Тищенка та Давида Арахамії із фракції "Слуга народу", Юлії Тимошенко із "Батьківщини", Петра Порошенка із "ЄС" зараз неможливо переглянути. Замість декларацій на сайті можна лише побачити "помилку шлюзу 502".

"Вилучення документів з публічної частини Реєстру декларацій можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні, однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі. Нагадаємо, на підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично. При цьому ініціатором вилучення декларацій, поданих суб’єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Повний публічний доступ до Реєстру буде забезпечено НАЗК після завершення чи скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що вища кваліфікаційна комісія суддів зможе розглянути одразу вісім декларацій доброчесності, які подавав нинішній голова Господарського суду Вадим Босий за період з 2015 по 2022 рік на предмет достовірності зазначених в них даних.

Тим часом НАЗК повідомило, що 60% українців не готові використовувати корупційні практики в жодній із ситуацій.

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