Коррупция в ВВК может вырасти вдвое: глава НАПК назвал главные риски

Весь документооборот при прохождении военно-врачебной космиссии бумажный, а это значит, что любые документы на любой стадии можно заменить и подделать.

Регулирование работы военно-врачебных комиссий несовершенно, а увеличение их количества вдвое только увеличит в два раза коррупцию.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава НАПК Александр Новиков

При этом он перечислил самые большие риски для коррупции.

Также читайте Электронный реестр военнообязанных "Оберіг": как он работает и что изменит в мобилизации

“Во-первых, не определен четкий срок, в течение которого должно быть сформировано соответствующее заключение военно-врачебной комиссии. Во-вторых, не определены четко критерии, по которым болезнь будет связана с участием в действиях по защите родины. В третьих, отдельные болезни являются странным основанием для выдачи соответствующих выводов. Мы устанавливали, например, что депрессия была основанием для выдачи заключения военно-врачебной комиссией об ограниченной пригодности для несения военной службы”, — отметил глава НАПК.

Главным риском для коррупции Александр Новиков назвал то, что весь документооборот при прохождении военно-врачебной комиссии бумажный.

"Это значит, что любые документы на любой стадии потом можно заменить и подделать, и не остается цифрового следа. Это создает огромное пространство для коррупции", – подчеркнул он.

Напомним, изменения в правилах по прохождению военно-врачебной комиссии, призванные искоренить фальсификацию медицинских справок, содержат риски того, что в армию могут попасть люди с ВИЧ-инфекцией и психическими нарушениями.

Читайте также: