Как обжаловать заключение ВВК: инструкция от Минздрава

Один из вариантов обжалования решения военно-врачебной комиссии – собрать необходимый список документов и принести или отправить его в высшую ВВК.

Решение военно-врачебной комиссии в Украине можно обжаловать, если человек считает его не отражающим реальное состояние здоровья. Для этого есть два варианта.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Есть два варианта обжалования решения ВВК: в досудебном порядке и через суд. В Минздраве отметили, что обычно положительный результат можно получить уже на этапе пересмотра решения комиссии в досудебном порядке, поэтому посоветовали начать с него.

Как обжаловать решение ВВК в досудебном порядке

Чтобы обжаловать решение ВВК в досудебном порядке, нужно:

написать заявление/жалобу о несогласии с выводами ВВК и с просьбой пересмотреть указанное решение высшей комиссией;

приобщить к заявлению/жалобы все соответствующие медицинские документы, копию предидущего решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера);

заявление, медицинские документы и копию постановления ВВК следует либо самостоятельно принести в высшую ВВК, либо отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описанием вложения по адресу соответствующей комиссии.

По результатам рассмотрения жалобы ВВК пересматривает постановление или может направить на повторный (контрольный) медицинский осмотр. Затем жалобщику предоставляют новый вывод о состоянии здоровья.

В Минздраве обратили внимание, что в спорных и сложных случаях право на принятие окончательного решения остается за Центральной ВВК.

Как обжаловать решение ВВК через суд

Если обжалование решения ВВК в досудебном порядке не было результативным, можно обратиться в суд.

"Следует отметить, что суд не может отменить решение ВВК по медицинским показателям, ведь это не входит в его компетенцию. Но суд может установить нарушение процедуры проведения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить такое решение ВВК", – пояснили в Минздраве.

Кроме того, суд может обязать провести повторный медосмотр и дообследование в случае отказа соответствующей ВВК их проводить.

Напомним, ранее юрист рассказал, как можно уволиться с военной службы по состоянию здоровья, какой пакет документов нужно собрать.

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