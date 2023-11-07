Як оскаржити висновок ВЛК: інструкція від МОЗ

Один з варіантів оскарження рішення військово-лікарської комісії – зібрати необхідний список документів та принести чи надіслати його до вищої ВЛК.

Рішення військово-лікарської комісії в Україні можна оскаржити, якщо людина вважає його таким, що не відображає реальний стан здоров’я. Задля цього існують два варіанти.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

Існують два варіанти оскарження рішення ВЛК: у досудовому порядку та через суд. У МОЗ зауважили, що зазвичай позитивний результат можна отримати вже на етапі перегляду рішення комісії у досудовому порядку, тож порадили почати з нього.

Як оскаржити рішення ВЛК в досудовому порядку

Щоб оскаржити рішення ВЛК в досудовому порядку, треба:

написати заяву/скаргу про незгоду з висновками ВЛК та з проханням переглянути вказане рішення вищою комісією;

долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера);

заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК треба або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної комісії.

За результатом розгляду скарги ВЛК переглядає постанову або може скерувати на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім скаржнику надають новий висновок про стан здоров’я.

У МОЗ звернули увагу, що у спірних та складних випадках право на ухвалення остаточного рішення залишається за Центральною ВЛК.

Як оскаржити рішення ВЛК через суд

Якщо оскарження рішення ВЛК в досудовому порядку не було результативним, то можна звернутися до суду.

"Слід зазначити, що суд не може скасувати рішення ВЛК за медичними показниками, адже це не входить в його компетенцію. Але суд може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії та на цій підставі скасувати таке рішення ВЛК", – пояснили в МОЗ.

Окрім того, суд може зобов’язати провести повторний медогляд та дообстеження у разі відмови відповідної ВЛК їх проводити.

Нагадаємо, раніше юрист розповів, як можна звільнитися з військової служби за станом здоров'я, який пакет документів треба зібрати.

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