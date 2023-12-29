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В Харькове прозвучала серия взрывов

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3867
Время на прочтение
1 мин
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В Харькове прозвучала серия взрывов

Взрывы / Фото: pixabay.com

Перед этим Воздушные силы предупредили о пусках ракет в направлении города.

Ночью в Харькове прогремела серия взрывов после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов", — заявил Терехов.

Перед чем Воздушные силы предупредили о пусках ракет в направлении города.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Россия может повторить удары крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Генштабе ВСУ рассказали, когда Россия может возобновить массированные ракетные атаки по Украине.

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Дата публикации
Просмотры
3867
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