В Харькове прозвучала серия взрывов

Перед этим Воздушные силы предупредили о пусках ракет в направлении города.

Ночью в Харькове прогремела серия взрывов после объявления воздушной тревоги.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов", — заявил Терехов.

Перед чем Воздушные силы предупредили о пусках ракет в направлении города.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Россия может повторить удары крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Генштабе ВСУ рассказали, когда Россия может возобновить массированные ракетные атаки по Украине.

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