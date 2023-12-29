В Харькове прозвучала серия взрывов

Перед этим Воздушные силы предупредили о пусках ракет в направлении города.
Ночью в Харькове прогремела серия взрывов после объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов", — заявил Терехов.
Перед чем Воздушные силы предупредили о пусках ракет в направлении города.
Напомним, ранее сообщалось, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Россия может повторить удары крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Генштабе ВСУ рассказали, когда Россия может возобновить массированные ракетные атаки по Украине.
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