Возобновит ли РФ ракетные удары по Украине с бомбардировщиков Ту-95МС – Игнат оценил

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Россия может повторить удары крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по Украине – оккупанты держали паузу более двух месяцев и, вероятно, накапливали ракеты.



Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, россияне прошлой осенью и зимой потратили более тысячи крылатых ракет. Речь идет об авиационных Х-101, Х-555 и морском базировании "Калибр".

Игнат отметил, что после серии массированных ударов зимой оккупанты взяли паузу, чтобы восстановить запасы крылатых ракет. После этого удары повторились летом, а с конца сентября враг снова взял паузу.

"Означает ли то, что они будут и дальше ими бить — кто его знает. Поживем — увидим. То, что у них нет столько ракет, сколько было в прошлом году, мы уже говорили", — заявил Игнат.

Утром 8 декабря оккупационная армия РФ впервые с 21 сентября 2023 года применили против Украины стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Самолеты выпустили по Украине 19 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555, из которых 14 были сбиты. Ракеты летели в Киев, но цели не достигли, их сбили на подлете. Часть ракет также сбили в Днепропетровской области, было попадание – есть жертва.

Напомним, ракетные удары по Украине 8 декабря могут стать началом крупной кампании РФ.

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