Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Возобновит ли РФ ракетные удары по Украине с бомбардировщиков Ту-95МС – Игнат оценил

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1082
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Возобновит ли РФ ракетные удары по Украине с бомбардировщиков Ту-95МС – Игнат оценил

Российский Ту-95 / Фото: Експрес газета

Повторятся ли ракетные удары по Украине со стратегических бомбардировщиков.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Россия может повторить удары крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС по Украине – оккупанты держали паузу более двух месяцев и, вероятно, накапливали ракеты.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, россияне прошлой осенью и зимой потратили более тысячи крылатых ракет. Речь идет об авиационных Х-101, Х-555 и морском базировании "Калибр".

Игнат отметил, что после серии массированных ударов зимой оккупанты взяли паузу, чтобы восстановить запасы крылатых ракет. После этого удары повторились летом, а с конца сентября враг снова взял паузу.

"Означает ли то, что они будут и дальше ими бить — кто его знает. Поживем — увидим. То, что у них нет столько ракет, сколько было в прошлом году, мы уже говорили", — заявил Игнат.

Утром 8 декабря оккупационная армия РФ впервые с 21 сентября 2023 года применили против Украины стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Самолеты выпустили по Украине 19 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555, из которых 14 были сбиты. Ракеты летели в Киев, но цели не достигли, их сбили на подлете. Часть ракет также сбили в Днепропетровской области, было попадание – есть жертва.

Напомним, ракетные удары по Украине 8 декабря могут стать началом крупной кампании РФ.

Читайте также ведущие новости дня:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1082
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация