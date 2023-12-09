Морозы отступают: прогноз погоды в Украине на 10 декабря

В некоторых регионах днем уже плюсовая температура.

В воскресенье, 10 декабря, в Украине облачная погода с периодическими осадками. Во время осадков возможно налипание мокрого снега и гололедица.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха днем будет колебаться от 3 мороза до 2 тепла. На юге +2+5 градусов, в Крыму и на юге Одесской области до +8 градусов.

В Киеве 10 декабря ожидается облачная погода.

"Очень скользко! Потому что ночью еще до 2-4 мороза, днем ожидается около нуля", — отметила она.

В дальнейшем в Украине будет преобладать облачная, но преимущественно с плюсовыми отметками погода.

Ранее синоптики сообщили, что первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы.

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