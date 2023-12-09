В Одессе поезд раздавил мужчину

Сегодня, 9 декабря, на станции "Ивановский путепровод" случилася трагедия.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

"В результате наезда пассажирского поезда, следовавшего из столицы в Одессу, пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

По словам машиниста, несмотря на поданные им звуковые сигналы и примененное экстренное торможение, избежать наезда на сидевшего на путях мужчину не удалось.

Полицейские устанавливают личность погибшего и полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей).

Напомним, во Львовской области поезд сбил женщину, которая переходила колеи. Медики не смогли спасти ей жизнь.

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