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На Волыни мотоциклист сбил насмерть ребенка

На Волыни мотоциклист сбил насмерть ребенка

Фото: pixabay.com

Мальчик умер в больнице.

На Волыни нетрезвый 21-летний парень, управляя мотоциклом марки SPARK, на автодороге в селе Подречье Камень-Каширского района выехал на обочину, где наехал на семилетнего велосипедиста.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

Ребенок скончался в больнице от полученных травм.

Суд признал водителя виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением свободы на восемь лет права управлять транспортными средствами.

Напомним, в Ровенской области грузовой поезд переехал мужчину. Он скончался на месте от полученных травм.

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