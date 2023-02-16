На Волыни мотоциклист сбил насмерть ребенка

Мальчик умер в больнице.
На Волыни нетрезвый 21-летний парень, управляя мотоциклом марки SPARK, на автодороге в селе Подречье Камень-Каширского района выехал на обочину, где наехал на семилетнего велосипедиста.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Ребенок скончался в больнице от полученных травм.
Суд признал водителя виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением свободы на восемь лет права управлять транспортными средствами.
Напомним, в Ровенской области грузовой поезд переехал мужчину. Он скончался на месте от полученных травм.
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