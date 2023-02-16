Бедняков о поведении Марченко, когда они вместе вели талант-шоу: "Я для нее был костью в горле"

Украинский шоумен Андрей Бедняков вспомнил, как когда-то был ведущим одного талант-шоу вместе с Оксаной Марченко, женой подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.

Бедняков признался, что для Марченко он был "костью в горле" и она относилась к нему пренебрежительно и игнорировала его шутки во время прямых эфиров. Об этом шоумен рассказал в интервью YouTube каналу Pressing.

"Я с ней проработал один год. Я для нее был костью в горле. Потому что я пришел новый, не могу сказать молодой, младше ее. И было видно, что ей было неприятно со мной работать. У нас был первый прямой эфир и у нас не было никакого контакта. Это была моя единственная соведущая, с которой у меня ноль контакта было. При том, что я пытался. Я на нее смотрю, а она на меня не смотрит. Я что-то шучу, она не смеется. Ну видно, что типа: "Кто ты?". Вот такая была у нее реакция", – рассказал Бедняков.

Андрей Бедняков и Оксана Марченко

Впрочем, признался шоумен, в последний съемочный день Марченко сменила гнев на милость. По словам Беднякова, тогда он зашел к ней в гримировочный вагон, и они довольно мило пообщались.

"А в последний день мы достаточно так нормально пообщались с ней, когда мы сняли последнюю программу. Я зашел к ней, у нее был отдельный гримваген, где она сидела. Я не могу сказать, что она плохой человек. Да, она где-то показала, что кто ты, ты мне не уровень .Это нормально. У меня всю мою жизнь такая история, что мне постоянно приходилось проходить сложности. Она нормальная, если с ней так поговорить. Ее отношение ко всей этой ситуации, я туда не лезу, потому что все видно. И я не хочу об этом спорить. Но набрасывать на нее сейчас, что она такая и такая... Она мне такого не показывала. Кроме того, что не хотела со мной работать", — прокомментировал Бедняков.

Андрей Бедняков и Оксана Марченко

Отметим, что неделю назад СБУ объявила подозрение Оксане Марченко в финансировании Росгвардии и МВД РФ во время войны. Именно Марченко — конечный бенефициар сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ в оккупированном Крыму.

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