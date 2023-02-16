Ножом в живот: в Хмельницкой области мужчина зарезал соседа

Ссора произошла между мужчинами во время застолья.

В Хмельницкой области 35-летний мужчина убил соседа во время совместного застолья. Он приговорен к восьми годам заключения.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

"По материалам досудебного следствия, на одном из частных хозяйств два соседа вместе распивали спиртное. Во время разговора у них возник конфликт. Хозяин двора схватил нож и ударил своего оппонента в живот. От полученных травм 49-летний потерпевший скончался", — говорится в сообщении полиции.

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве на месте происшествия. По информации правоохранителей, свою вину мужчина ни в ходе следствия, ни в суде не возражал.

Кроме лишения свободы, суд, по информации правоохранителей, присудил осужденному выплатить потерпевшей стороне более 800 тысяч гривен морального вреда и обязал содержать малолетнюю дочь погибшего до достижения ею совершеннолетия.

Напомним, в Харькове 32-летний мужчина задушил родного брата.

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