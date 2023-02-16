Ножем у живіт: у Хмельницькій області чоловік зарізав сусіда

Сварка сталася між чоловіками під час застілля.

У Хмельницькій області 35-річний чоловік вбив сусіда під час спільного застілля. Його засуджено до восьми років ув'язнення.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

"За матеріалами досудового слідства, на одному з приватних господарств два сусіда разом розпивали спиртне. Під час розмови у них виник конфлікт. Господар подвір'я схопив ножа і вдарив свого опонента в живіт. Від отриманих травм 49-річний потерпілий помер", — йдеться у повідомленні поліції.

Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві на місці події. За інформацією правоохоронців, свою провину чоловік ні під час слідства, ні у суді не заперечував.

Крім позбавлення волі, суд, за інформацією правоохоронців, присудив засудженому сплатити потерпілій стороні понад 800 тисяч гривень моральної шкоди й зобов'язав утримувати малолітню дочку загиблого до досягнення нею повноліття.

Нагадаємо, у Харкові 32-річний чоловік задушив рідного брата.

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