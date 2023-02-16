Ножем у живіт: у Хмельницькій області чоловік зарізав сусіда

Сварка сталася між чоловіками під час застілля.
У Хмельницькій області 35-річний чоловік вбив сусіда під час спільного застілля. Його засуджено до восьми років ув'язнення.
Про це повідомили у поліції Хмельницької області.
"За матеріалами досудового слідства, на одному з приватних господарств два сусіда разом розпивали спиртне. Під час розмови у них виник конфлікт. Господар подвір'я схопив ножа і вдарив свого опонента в живіт. Від отриманих травм 49-річний потерпілий помер", — йдеться у повідомленні поліції.
Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві на місці події. За інформацією правоохоронців, свою провину чоловік ні під час слідства, ні у суді не заперечував.
Крім позбавлення волі, суд, за інформацією правоохоронців, присудив засудженому сплатити потерпілій стороні понад 800 тисяч гривень моральної шкоди й зобов'язав утримувати малолітню дочку загиблого до досягнення нею повноліття.
Нагадаємо, у Харкові 32-річний чоловік задушив рідного брата.
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