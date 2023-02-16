На Волині мотоцикліст збив на смерть дитину

Хлопчик помер у лікарні.
На Волині нетверезий 21-річний хлопець, керуючи мотоциклом марки SPARK, на автодорозі в селі Підріччя Камінь-Каширського району виїхав на узбіччя, де наїхав на семирічного велосипедиста.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.
Дитина померла в лікарні від отриманих травм.
Суд визнав водія винним у вчиненні злочину та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі з позбавленням на вісім років права керувати транспортними засобами.
Нагадаємо, на Рівненщині вантажний поїзд переїхав чоловіка. Він помер на місці від отриманих травм.
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