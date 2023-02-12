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Не встиг зреагувати: на Рівненщині поїзд розчавив чоловіка

Не встиг зреагувати: на Рівненщині поїзд розчавив чоловіка

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Товариши йшли коліями до міста.

На Рівненщині вантажний поїзд переїхав чоловіка, це перший смертельний випадок на залізниці 2023 року

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

52-річний та 49-річний чоловіки, жителі села Українка, зібралися до обласного центру, вони пішли вдовж колій у напрямку міста.

Зі слів старшого чоловіка  він почув, що наближається поїзд. Коли повернувся — побачив, що його товариш зреагувати не встиг. Попри екстрене гальмування уникнути наїзду на 49-річного чоловіка не вдалося. Від отриманих травм він загинув на місці.

За цим фактом розпочато досудове розслідування. Усі обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, у Львівській області поїзд збив жінку, яка переходила колії. Медики не змогли врятувати їй життя.

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