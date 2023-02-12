Не встиг зреагувати: на Рівненщині поїзд розчавив чоловіка

Товариши йшли коліями до міста.
На Рівненщині вантажний поїзд переїхав чоловіка, це перший смертельний випадок на залізниці 2023 року
Про це повідомили у поліції Рівненської області.
52-річний та 49-річний чоловіки, жителі села Українка, зібралися до обласного центру, вони пішли вдовж колій у напрямку міста.
Зі слів старшого чоловіка він почув, що наближається поїзд. Коли повернувся — побачив, що його товариш зреагувати не встиг. Попри екстрене гальмування уникнути наїзду на 49-річного чоловіка не вдалося. Від отриманих травм він загинув на місці.
За цим фактом розпочато досудове розслідування. Усі обставини трагедії встановлюються.
Нагадаємо, у Львівській області поїзд збив жінку, яка переходила колії. Медики не змогли врятувати їй життя.
Читайте також:
- В Одеській області потяг розчавив чоловіка
- У Вінницькій області потяг на смерть збив 15-річну дівчину, яка перебігала колію в забороненому місці
- Під Києвом потяг переїхав підлітка на смерть