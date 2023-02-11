Що робити під час землетрусу: українцям дали поради

Останніми днями світ сколихнули масштабні земтретруси. У Мінреінтеграції розповіли, що слід робити у разі такої стихії.
Українські сейсмологи припускають можливі підземні поштовхи на території України. Втім, хоч вони й не становитимуть загрози населенню, українцям не завадить запам’ятати декілька правил, як діяти під час такої стихії.
Поради з'явилися на сайті Мінреінтеграції.
Землетрус застав вас у приміщенні
1. Якщо ви перебуваєте на перших поверхах, негайно залиште приміщення. В жодному разі не користуйтеся ліфтами або сходами, якщо проживаєте вище п’ятого поверху.
2. Залишаючись у приміщенні під час землетрусу, уникайте кутових кімнат. Відійдіть від вікон і предметів, які можуть придавити або поранити вас: дзеркал, шаф, тяжких високих меблів.
3. Оберіть найбезпечніші місця кімнати – дверний отвір або куток з несучими стінами. Сядьте прикриваючи голову руками, щоб перечекати стихію.
4. Якщо є можливість, заховайтеся під міцними столом або ліжком. Це захистить від падіння важких предметів та уламків.
5. Перебуваючи у приміщенні, дочекайтеся завершення першої серії поштовхів і негайно залиште його. Швидко рушайте у найбільш відкрите місце, віддалившись від будівель і ліній електропередач.
Землетрус застав вас в автомобілі
1. Зупиніть автівку на узбіччі дороги якомога далі від високих споруд, шляхопроводів, мостів, ліній електропередач і відкрийте двері.
2. Залишайтеся в машині, допоки не вщухнуть коливання.
3. Увімкніть радіо і слухайте рекомендації влади щодо подальших дій.
Нагадаємо, 6 лютого, у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус. За останніми даними, кількість жертв у країнах збільшилася до 23 700 осіб. Водночас небезпечні підземні поштовхи тривають. Вже зафіксовано 1666 таких поштовхів.
Після найпотужнішого землетрусу у турецькій провінції Кахраманмараш з'явився величезний розлом землі. ТСН.ua знайшли відео гігантського розколу.
Читайте також:
- Землетрус у Туреччині і Сирії: збитки сягнуть 4 млрд доларів
- Стало відомо, скільки українців евакуювали після землетрусу у Туреччині
- Де в Україні можливий потужний землетрус: у НАНУ дали відповідь