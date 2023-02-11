Що робити під час землетрусу: українцям дали поради

Останніми днями світ сколихнули масштабні земтретруси. У Мінреінтеграції розповіли, що слід робити у разі такої стихії.

Українські сейсмологи припускають можливі підземні поштовхи на території України. Втім, хоч вони й не становитимуть загрози населенню, українцям не завадить запам’ятати декілька правил, як діяти під час такої стихії.

Поради з'явилися на сайті Мінреінтеграції.

Землетрус застав вас у приміщенні

1. Якщо ви перебуваєте на перших поверхах, негайно залиште приміщення. В жодному разі не користуйтеся ліфтами або сходами, якщо проживаєте вище п’ятого поверху.

2. Залишаючись у приміщенні під час землетрусу, уникайте кутових кімнат. Відійдіть від вікон і предметів, які можуть придавити або поранити вас: дзеркал, шаф, тяжких високих меблів.

3. Оберіть найбезпечніші місця кімнати – дверний отвір або куток з несучими стінами. Сядьте прикриваючи голову руками, щоб перечекати стихію.

4. Якщо є можливість, заховайтеся під міцними столом або ліжком. Це захистить від падіння важких предметів та уламків.

5. Перебуваючи у приміщенні, дочекайтеся завершення першої серії поштовхів і негайно залиште його. Швидко рушайте у найбільш відкрите місце, віддалившись від будівель і ліній електропередач.

Землетрус застав вас в автомобілі

1. Зупиніть автівку на узбіччі дороги якомога далі від високих споруд, шляхопроводів, мостів, ліній електропередач і відкрийте двері.

2. Залишайтеся в машині, допоки не вщухнуть коливання.

3. Увімкніть радіо і слухайте рекомендації влади щодо подальших дій.

Нагадаємо, 6 лютого, у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус. За останніми даними, кількість жертв у країнах збільшилася до 23 700 осіб. Водночас небезпечні підземні поштовхи тривають. Вже зафіксовано 1666 таких поштовхів.

Після найпотужнішого землетрусу у турецькій провінції Кахраманмараш з'явився величезний розлом землі. ТСН.ua знайшли відео гігантського розколу.

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