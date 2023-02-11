Росіяни почали перший етап наступу, можливе загострення — експерт

Військовий експерт розповів, що сьогодні очікуваний ворожий наступ вже почався на п'яти напрямках.

В Україні очікували різкого масштабного наступу росіян, однак цього не сталося. Наразі активізація окупантів розпочалася на кількох напрямках: Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Вугледарському.

Про це в інтерв'ю "Обозревателю" розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

За його словами, росіяни залучили велику кількість сил і засобів, зокрема поблиузу Вугледара, однак вони продовжують зазнавати величезних втрат, успіхів не мають.

Селезньов наголошує, що це лише перший етап масштабного наступу РФ — розвідка боєм. Поки говорити про те, що атака Росії провалася, ще зарано. За словами експерта, зараз окупанти накопичують сили й засоби на півдні Запорізької області, а також на території Луганської області.

"Ситуація має тенденції до загострення. Говорити про те, що задум путінської армії повністю провалився, я поки не ризикну. До речі, щодо Бахмута, вважаю, протягом найближчих двох діб (11 і 12 лютого - ред.) ми матимемо розуміння ситуації", - сказав Селезньов.

Він додав, що для ЗСУ дуже важливо утримати не самі позиції у Бахмуті, а дороги, що з'єднують Бахмут із великою землею, адже від цього залежить логістика українських гарнізонів на тій ділянці.

Нагадаємо, в українській розвідці заявили, що попри спроби окупантів активізувати свої війська на сході України, російська армія не має достатньо ресурсів, щоб розпочати широкомасштабний наступ до 24 лютого.

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