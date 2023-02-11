Россияне начали первый этап наступления, возможно обострение — эксперт

Военный эксперт рассказал, что сегодня ожидаемое враждебное наступление уже началось на пяти направлениях.

В Украине ожидали резкого масштабного наступления россиян, однако этого не произошло. В настоящее время активизация оккупантов началась в нескольких направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Угледарском.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, россияне привлекли большое количество сил и средств, в частности поблизости Угледара, однако они продолжают нести огромные потери, успехов не имеют.

Селезнев отмечает, что это только первый этап масштабного наступления РФ – разведка боем. Пока говорить о том, что атака России провалилась, еще рано. По словам эксперта, сейчас оккупанты накапливают силы и средства на юге Запорожской области, а также на территории Луганской области.

"Ситуация имеет тенденции к обострению. Говорить о том, что замысел путинской армии полностью провалился, я пока не рискну. Кстати, по поводу Бахмута, считаю, в течение ближайших двух суток (11 и 12 февраля — ред.) у нас будет понимание ситуации", – сказал Селезнев.

Он добавил, что для ВСУ очень важно удержать не сами позиции в Бахмуте, а дороги, соединяющие Бахмут с большой землей, ведь от этого зависит логистика украинских гарнизонов на этом участке.

Напомним, в украинской разведке заявили, что несмотря на попытки оккупантов активизировать свои войска на востоке Украины, у российской армии нет достаточно ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление до 24 февраля.

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