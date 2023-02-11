У неділю, 12 лютого, у Києві та десяти областях не вимикатимуть світло (перелік)

Втім, у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків.
Через покращення ситуації в енергосистемі у деяких областях 12 лютого не запроваджуватимуть графіки відключення світла.
Про це повідомляє ДТЕК та операторів систем розподілу (ОСР).
Відповідно до повідомлення ДТЕК, впродовж усього дня світло не вимикатимуть у Києві, Київській , Одеській та Дніпропетровській областях.
"На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях", - зауважили у компанії.
Також не діятимуть графіки відключення у:
- Івано-Франківській,
- Волинській,
- Рівненській,
- Сумській,
- Чернівецькій,
- Полтавській,
- Запорізькій областях.
Втім, в енергетичній компанії "Укрнерго" попереджають, що у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження, згідно стабілізаційних графіків.
В Україні покращується ситуація зі світлом
11 лютого у Міненерго поінформували, що Україна повернула в роботу два енергоблоки на Рівненській АЕС. Це дозволить зменшити дефіцит генерації електроенергії. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, дефіцит генерації, поряд із проблемами у передачі електроенергії, є основними двома причинами з точки зору обмеження подачі електрики для споживання
Днями міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що навесні ситуація з електроенергією може покращитися через потепління. Однак чи будуть діяти графіки відключень світла, залежатиме від дій Росії.
Нагадаємо, наступного тижня в областях не вимикатимуть світло через заміри електроенергії. Переглянути графік можна за цим посиланням.
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