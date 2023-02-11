У неділю, 12 лютого, у Києві та десяти областях не вимикатимуть світло (перелік)

Втім, у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків.

Через покращення ситуації в енергосистемі у деяких областях 12 лютого не запроваджуватимуть графіки відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК та операторів систем розподілу (ОСР).

Відповідно до повідомлення ДТЕК, впродовж усього дня світло не вимикатимуть у Києві, Київській , Одеській та Дніпропетровській областях.

"На наступний день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях", - зауважили у компанії.

Також не діятимуть графіки відключення у:

Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Сумській, Чернівецькій, Полтавській, Запорізькій областях.

Втім, в енергетичній компанії "Укрнерго" попереджають, що у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження, згідно стабілізаційних графіків.

В Україні покращується ситуація зі світлом

11 лютого у Міненерго поінформували, що Україна повернула в роботу два енергоблоки на Рівненській АЕС. Це дозволить зменшити дефіцит генерації електроенергії. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, дефіцит генерації, поряд із проблемами у передачі електроенергії, є основними двома причинами з точки зору обмеження подачі електрики для споживання

Днями міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що навесні ситуація з електроенергією може покращитися через потепління. Однак чи будуть діяти графіки відключень світла, залежатиме від дій Росії.

Нагадаємо, наступного тижня в областях не вимикатимуть світло через заміри електроенергії. Переглянути графік можна за цим посиланням.

Олександр Харченко: імпорт електроенергії, графіки відключень, платіжки

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