Росіяни наступають на Луганщині нетрадиційно: експерт попередив про небезпеку

Військовий експерт Сергій Грабський розповів, що під час нового наступу на напрямку Сватове-Кремінна на Луганщині російські окупанти застосовують нетрадиційну схему. Вони використовують тактику штурмову дій, використовуючи велику кількість піхоти, яка підтримується колонами бронетехніки.

Про це експерт повідомив в ефірі телеканалу РАДА у рамках об'єднаного телемарафону.

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За його словами, головними ціллями для російської армії є подальше просування на Куп'янськ Харківської області та Лиман Донецької області.

"Це було абсолютно передбачувано (наступ на Сватове-Кремінна - ред.). Якщо ми говоримо про наступ (росіян - ред.) з того напрямку, то, звісно, основними ціллями противника можуть бути напрямок на Куп'янськ та Лиман. Причому, якщо Куп'янськ може відкрити дорогу для подальшого просування, як вони мріють, до напрямку Харкова, то то напрямок на Лиман може дозволити їм у разі успіху просунутися до Ізюма і створити додаткову загрозу для наших військ, які оперують на Донеччині. Власне, йдеться про пряму загрозу Слов'янського та Краматорського напрямів, уже з півночі. До цих самих міст противник намагається пробитися із півдня, штурмуючи постійно наші позиції у районі Бахмута і намагаючись оточити наші війська у районі Авдіївки. Тому їхній план був очевидним", - пояснив Грабський.

Ескперт додав, використовуючи нову тактику, окупанти намагаються знайти слабкі місця оборони української армії. Втім, нова схема їм не допомагає досягнути бажаних результатів.

"Ці дії свідчать про наміри противника просунутися, але він йде не у такій традиційній схемі, як ми звикли бачити. Тобто завдаванні масованих авіаційних артилерійських ракетних ударів із подальшим просуванням бронетанкових колон противника, а вони намагаються застосувати таку ж саму тактику штурмових дій, використовуючи великі маси піхоти, підтриманої певною кількістю бронетехніки, яку вони використовують дуже обережно. Також вони намагаються знайти слабкі місця в обороні наших військ і просунутися далі, але це їм слабо дається або навіть останінми днями їм практично не вдається. Хоча йдуть зустрічні бої", - розповів він.

Нагадаємо, в естонській розвідці назвали важливу умову, яка заважає ворогу на війні під час наступу на Донбасі.

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