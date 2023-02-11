Категорія
Світ
Наживо Усі публікації Краще з Youtube Ексклюзив ТСН Укрaїнa Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Спецпроєкти Економіка Фото Київ Львів Цікaвинки Популярні теги Коронавірус Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інтерв’ю Інфографіка Подкасти Кіберспорт Редакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Туреччині врятували вагітну жінку і пенсіонерку: були під завалами п'ять діб

Автор
Олена Капнік Олена Капнік
Дата публікації
Перегляди
766
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Туреччині врятували вагітну жінку і пенсіонерку: були під завалами п'ять діб

Фото: Associated Press

Людям вдалося вижити, незважаючи на низькі температури повітря.

У турецькому місті Газіантеп, яке дуже сильно постраждало внаслідок землетрусу, витягли з-під завалів живою вагітну жінку. Вона перебувала там 115 годин.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Західе Кая врятували у районі Нургаді. Жінка - одна з небагатьох людей, хто вижив навіть попри те, що минуло багато часу, надворі зимова погода.

Зазначається, що  Кахраманмараші через 122 години витягли з-під завалів живою 70-річну жінку. Також у Нургаді врятували 9-річну дівчинку. Вона перебувала під завалами 108 годин. Втім, її рідні загинули.

Землетрус у Туреччині та Сирії

6 лютого у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Втім, за ним були ще два -  магнітудою 7,7 і 7,6.

За останніми даними, кількість жертв у країнах збільшилася до 23 700 осіб. Пошуки досі тривають.

До слова, багатьом потерпілим вдалося врятуватися завдяки соцмережам. Люди змогли позначити своє місце перебування через WhatsApp, Instagram і Twitter, що дозволило рятувальникам і друзям швидко їх знайти і витягнути з-під уламків будівель.

Економічні збитки в регіонах, які постраждали від руйнівних підземних поштовхів можуть перевищити 4 млрд доларів. Втім, економічні збитки важко оцінити, оскільки ситуація розвивається далі.

Читайте також:

Трагедія в Туреччині: жертвами руйнівного землетрусу стали понад 20 тисяч людей

Трагедія в Туреччині: жертвами руйнівного землетрусу стали понад 20 тисяч людей

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
766
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація