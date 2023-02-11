У Туреччині врятували вагітну жінку і пенсіонерку: були під завалами п'ять діб

У турецькому місті Газіантеп, яке дуже сильно постраждало внаслідок землетрусу, витягли з-під завалів живою вагітну жінку. Вона перебувала там 115 годин.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

Західе Кая врятували у районі Нургаді. Жінка - одна з небагатьох людей, хто вижив навіть попри те, що минуло багато часу, надворі зимова погода.

A pregnant woman trapped under the rubble was rescued after 115 hours in the Nurdağı district of Türkiye's southern Gaziantep province



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Зазначається, що Кахраманмараші через 122 години витягли з-під завалів живою 70-річну жінку. Також у Нургаді врятували 9-річну дівчинку. Вона перебувала під завалами 108 годин. Втім, її рідні загинули.

A 70-year-old woman, who was trapped under rubble in the earthquake in Kahramanmaraş, was rescued after 122 hours because of intense efforts of rescue teams



LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE pic.twitter.com/7anYqLOVES — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) February 11, 2023

Землетрус у Туреччині та Сирії

6 лютого у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Втім, за ним були ще два - магнітудою 7,7 і 7,6.

За останніми даними, кількість жертв у країнах збільшилася до 23 700 осіб. Пошуки досі тривають.

До слова, багатьом потерпілим вдалося врятуватися завдяки соцмережам. Люди змогли позначити своє місце перебування через WhatsApp, Instagram і Twitter, що дозволило рятувальникам і друзям швидко їх знайти і витягнути з-під уламків будівель.

Економічні збитки в регіонах, які постраждали від руйнівних підземних поштовхів можуть перевищити 4 млрд доларів. Втім, економічні збитки важко оцінити, оскільки ситуація розвивається далі.

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