Землетрус в Туреччині: люди з-під завалів врятувалися завдяки соцмережам

Багато людей зайняті розбором завалів — це як місцеві жителі, так і рятувальники. Спочатку розбирають будинки, де можуть перебувати люди.

У Туреччині продовжуються пошуки жертв землетрусу, який накрив країну. Багатьом із них вдалося врятуватися завдяки соцмережам. Опинившись під завалами, люди змогли позначити своє місце перебування через WhatsApp, Instagram і Twitter, що дозволило рятувальникам і друзям швидко їх знайти і витягнути з-під уламків будівель.

Про це пише Vice.

Наприклад, 20-річний студент Боран Кубат, опинившись під завалами в місті Малатьє, завантажив відео у WhatsApp, детально вказавши свою адресу та благаючи про допомогу.

"Хто побачить цей статус у WhatsApp, будь ласка, прийдіть та допоможіть. Будь ласка, всі, прийдіть і врятуйте нас негайно", — написав хлопець. Рятувальники швидко відреагували і тепер уся родина Борана у безпеці.

Інший хлопець, Фірат Яйла, опублікував відео в Instagram, опинившись під купою бетону в Антак'ї. Пізніше він повідомив, що з ним усе гаразд, але його матір досі ще шукають рятувальники та волонтери.

Джан Тюркер опинившись у пастці під готелем, що обрушився, з дружиною і дитиною попросив про допомогу через Twitter. Завдяки повідомленню його швидко знайшли друзі.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Зачепило також сусідню Сирію. Загинули тисячі людей, десятки тисяч отримали поранення. В країні оголошено надзвичайний стан.

Страшний землетрус у Туреччині: українці шукають людей

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