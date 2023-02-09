Арктичний дизель від Socar - обман чи реальна вигода

Головний редактор "Телеграфа" Ярослав Жарєнов провів "арктичний" експеримент з автомобільним пальним DIESEL Nano Extro від Socar:

Наявність власної машини — це поєднання комфорту, зручності та швидкості з постійними витратами на утримання авто. Як досвідчений водій, я завжди шукаю оптимальні рішення. І не завжди мова про економію, часто хочеться просто знайти найкращий варіант в поточних умовах.

Прихід морозів зробив мої ранки "різноманітнішими" — збиратись кудись треба раніше, очищати машину від снігу, прогрівати двигун і так далі. Коли зранку побачив на стовпчику термометра відмітку в мінус 10, було цікаво, чи заведеться моя машина так же легко, як в осінню погоду (навколо нуля).

Експеримент був цікавий ще й тим, що напередодні ми з другом заїхали на Socar і за люб’язною рекомендацією менеджера я заправив до повного їх фірмовий DIESEL Nano Extro. Вже вдома вирішив поцікавитись, що ж експерти кажуть про цю чудо-незамерзайку.

Як виявилось, в грудні Інститут споживчих експертиз (ІСЕ) опублікував результати дослідження, де сказано, що DIESEL Nano Extro від Socar витримує замерзання до мінус 35 градусів, що в умовах нинішньої зими, скажімо відверто, із запасом. Втім, ризикувати зайвий раз не хочеться. Сьогодні зранку завестись вдалось без зайвих проблем, як кажуть у водійських колах — "з пів оберту".

Продовжити експеримент вирішив в економічній площині. Дійсно, вартість "арктичного" дизеля від Socar дещо вища, ніж звичайного — 58,99 грн/л, але навіть в умовах їзди по місту датчик показав економію приблизно в 0,5 л/100 км при тій же манері та темпі їзди (зазвичай 7,5-7,7 л, а з арктичним сокарівським дизелем близько 7,1-7,2 л). Прості підрахунки показують економію близько 6,66% по літражу, а отже їздити з суперзимовим дизелем по вартості приблизно стільки ж, як заправляти звичайний по 55 грн/л. Тільки в цьому випадку точно спиш спокійно і знаєш, що зранку заведешся.

Окремо зазначу, що завжди звертаю увагу на роботу персоналу. На Socar сервіс завжди на високому рівні, це я знаю ще від часів перших блекаутів, коли можна було заїхати на заправку і не лише залити пального, а й перекусити, попрацювати за вільними столиками. Зараз ажіотажу навколо відключень електрики вже немає, українці звикли, але "мій столик" на Socar залишиться моїм.

Резюме дуже просте: якщо раніше я скептично відносився до усіх цих приставок "супер", "пульс", "нано" та інше, то зараз розумієш, що економія не лише в моменті, а в прорахунку наслідків сьогоднішніх рішень. "Арктичний" дизель від Socar точно заслуговує на увагу і приємно здивував в плані економії. Сусід по вулиці навіть запитував, у чому секрет, що попри мороз в 10-12 градусів я швидко завівся і поїхав. А відповідь проста — "арктичний" дизель DIESEL Nano Extro.