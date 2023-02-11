Прикордонники розбили групи ворожих штурмовиків під Бахмутом

Під Бахмутом на Донеччині українські прикордонники розбили чотири групи російських штурмовиків.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"4 ворожі групи намагалися непомітно наблизитися до українських позицій. Пересування окупантів помітила аеророзвідка ДПСУ, а прикордонники-мінометники спопелили 2 групи піхоти. Загарбники відійшли та спробували перегрупуватися для нового штурму. Проте наші захисники не дали підступному плану здійснитися: по штурмовиках відпрацювала артилерія", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Бахмут залишається головним напрямом удару російських окупантів на сході України. Упродовж доби 10 лютого тут відбулося рекордні 54 бойові зіткнення. Проте ворогу досі не вдалося перерізати шляхи постачання для українських захисників.

Захисник Бахмута, боєць окремого піхотного 204 батальйону тероборони з позивним "Киянин" наголосив, що для перемоги у війні перш за все, треба витримати анонсований великий наступ Росії.

Читайте також: