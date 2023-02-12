Біла акула напала на чоловіка та відкусила йому голову

У Мексиці зафіксували перший 2023 року смертельний напад білої акули.

50-річний пірнальник за молюсками став жертвою дуже рідкісного нападу білої акули, внаслідок якого акула відкусила йому голову.

Про це пише видання Live Science.

Трагічний випадок стався біля тихоокеанського узбережжя Мексики, де місцевий житель на ім'я Мануель Ніблас Лопес збирав молюски на глибині від 11 до 18 метрів. Під час полювання за морськими істотами чоловік сам став здобиччю майже 6-метрової білої акули, яка відкусила йому голову та залишила сліди укусів на плечах.

Про цей трагічний інцидент стало відомо за словами партнерів Лопеса з морської риболовлі, які під час нападу акули перебували в човні на поверхні та все бачили.

Нагадаємо, в Австралії 16-річна дівчинка померла після нападу акули.

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