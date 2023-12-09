Морози відступають: прогноз погоди в Україні на 10 грудня

У деяких регіонах вдень вже плюсова температура.

У неділю, 10 грудня, в Україні буде хмарна погода з періодичними опадами. Під час опадів можливе налипання мокрого снігу та ожеледь.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря вдень коливатиметься від 3 морозу до 2 тепла. На півдні +2+5 градусів, в Криму та на півдні Одещини до +8 градусів.

У Києві 10 грудня очікується хмарна волога погода.

"Дуже слизько! Бо вночі ще до 2-4 морозу, вдень передбачається близько нуля", - зазначила вона.

Надалі в Україні переважатиме хмарна, але переважно з плюсовими позначками погода.

Раніше синоптики повідомили, що перший місяць зими в Украні може виявитися теплішим за норму.

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