Астрологический прогноз на 29 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к новым, важным делам и принимать важные решения, но при этом нужно держать под контролем эмоции – под их влиянием можно совершить массу досадных ошибок.

Символ дня: виноградная гроздь.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, золотой.

Счастливые камни дня: циркон, обсидиан, гематит.

За какую часть тела отвечает: почки.

Болезни дня: начавшиеся в этот день болезни будут протекать в острой форме, поэтому не стоит их запускать. Особенно важно опасаться травм и инфекционных заболеваний.

Питание дня: в еде необходимо соблюдать умеренность, тяжелая пища находится под запретом.

Стрижка дня: для стрижки время неудачное.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи нуждаются в тщательной трактовке: они могут подсказать, по какому пути идти и к какой цели стремиться.

Табу дня: нельзя грустить и унывать – это может стать плохой приметой.

Цитата дня: "Пока человек смертен, он до конца не расслабится" (Вуди Аллен).

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