Астрологический прогноз на 29 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к новым, важным делам и принимать важные решения, но при этом нужно держать под контролем эмоции – под их влиянием можно совершить массу досадных ошибок.
Символ дня: виноградная гроздь.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой.
Счастливые камни дня: циркон, обсидиан, гематит.
За какую часть тела отвечает: почки.
Болезни дня: начавшиеся в этот день болезни будут протекать в острой форме, поэтому не стоит их запускать. Особенно важно опасаться травм и инфекционных заболеваний.
Питание дня: в еде необходимо соблюдать умеренность, тяжелая пища находится под запретом.
Стрижка дня: для стрижки время неудачное.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи нуждаются в тщательной трактовке: они могут подсказать, по какому пути идти и к какой цели стремиться.
Табу дня: нельзя грустить и унывать – это может стать плохой приметой.
Цитата дня: "Пока человек смертен, он до конца не расслабится" (Вуди Аллен).
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