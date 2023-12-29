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Астрологический прогноз на 29 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
33
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 29 декабря

Виноградная гроздь - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к новым, важным делам и принимать важные решения, но при этом нужно держать под контролем эмоции – под их влиянием можно совершить массу досадных ошибок. 

Символ дня: виноградная гроздь. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотой. 

Счастливые камни дня: циркон, обсидиан, гематит. 

За какую часть тела отвечает: почки. 

Болезни дня: начавшиеся в этот день болезни будут протекать в острой форме, поэтому не стоит их запускать. Особенно важно опасаться травм и инфекционных заболеваний. 

Питание дня: в еде необходимо соблюдать умеренность, тяжелая пища находится под запретом. 

Стрижка дня: для стрижки время неудачное. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги. 

Сны дня: сны нынешней ночи нуждаются в тщательной трактовке: они могут подсказать, по какому пути идти и к какой цели стремиться. 

Табу дня: нельзя грустить и унывать – это может стать плохой приметой. 

Цитата дня: "Пока человек смертен, он до конца не расслабится" (Вуди Аллен). 

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Дата публикации
Просмотры
33
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