Астрологічний прогноз на 29 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна ставати до нових, важливих справ і ухвалювати важливі рішення, але водночас потрібно тримати під контролем емоції — під їхнім впливом можна зробити багато прикрих помилок.

Символ дня: Виноградні грона.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий.

Щасливе каміння дня: циркон, обсидіан, гематит.

За яку частину тіла відповідає: нирки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, будуть перебігати в гострій формі, тому не варто їх запускати. Особливо важливо побоюватися травм та інфекційних захворювань.

Харчування дня: в їжі необхідно дотримуватися помірності, важка їжа перебуває під забороною.

Стрижка дня: для стрижки час невдалий.

Магія та містика дня: можна створювати захисні талісмани та обереги.

Сни дня: сни нинішньої ночі потребують ретельного трактування – вони можуть підказати, яким шляхом йти і до якої мети прагнути.

Табу дня: не можна сумувати та журитися – це може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Поки людина смертна, вона до кінця не розслабиться» (Вуді Аллен).

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