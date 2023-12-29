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У Львові лунали вибухи — Садовий

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Львові лунали вибухи — Садовий

Вибухи

Оперативні та комунальні служби виїхали і працюють на місцях.

У Львові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів, після чого зайнялась пожежа.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Маємо інформацію про 2 прильоти у Львові. Більше інформації чекаємо від оперативних служб", - написав Садовий.

Також він повідомив, що оперативні та комунальні служби виїхали і працюють на місцях.

Кореспондент ТСН.ua повідомив про чотири вибухи у Львові, а також про проїзд пожежних машин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі у Харкові пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги.

Крім того, ми раніше інформували, що у Генштабі ЗСУ розповіли, коли Росія може відновити масовані ракетні атаки по Україні.

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Дата публікації
Перегляди
4511
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