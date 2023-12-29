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Во Львове раздавались взрывы - Садовый

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Во Львове раздавались взрывы - Садовый

Взрывы

Оперативные и коммунальные службы уехали и работают на местах.

Во Львове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов, после чего загорелся пожар.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Имеем информацию о 2 прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб", — написал Садовый.

Также он сообщил, что оперативные и коммунальные службы уехали и работают на местах.

Корреспондент ТСН.ua сообщил о четырех взрывах во Львове, а также о проезде пожарных машин.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью в Харькове раздалась серия взрывов после объявления воздушной тревоги.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Генштабе ВСУ рассказали, когда Россия может возобновить массированные ракетные атаки по Украине.

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Дата публикации
Просмотры
4511
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