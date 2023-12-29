Во Львове раздавались взрывы - Садовый

Оперативные и коммунальные службы уехали и работают на местах.
Во Львове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов, после чего загорелся пожар.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
"Имеем информацию о 2 прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб", — написал Садовый.
Также он сообщил, что оперативные и коммунальные службы уехали и работают на местах.
Корреспондент ТСН.ua сообщил о четырех взрывах во Львове, а также о проезде пожарных машин.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью в Харькове раздалась серия взрывов после объявления воздушной тревоги.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Генштабе ВСУ рассказали, когда Россия может возобновить массированные ракетные атаки по Украине.
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