Во Львове раздавались взрывы - Садовый

Оперативные и коммунальные службы уехали и работают на местах.

Во Львове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов, после чего загорелся пожар.

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Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Имеем информацию о 2 прилетах во Львове. Больше информации ждем от оперативных служб", — написал Садовый.

Также он сообщил, что оперативные и коммунальные службы уехали и работают на местах.

Корреспондент ТСН.ua сообщил о четырех взрывах во Львове, а также о проезде пожарных машин.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью в Харькове раздалась серия взрывов после объявления воздушной тревоги.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Генштабе ВСУ рассказали, когда Россия может возобновить массированные ракетные атаки по Украине.

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