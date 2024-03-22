У Сумах та Дніпрі пролунали вибухи

У Сумах пролунали звуки вибухів. Про це заявили місцеві жителі.

Тим часом всі МіГ-31К здійснили посадку на Саваслейці.

Про це інформують моніторингові канали.

Водночас вони закликають мешканців західних регіонів України перебувати в укриттях.

Також крилаті ракети з Вінниччини зайшли у Хмельницьку область.

Повторні вибухи лунають у Дніпрі.

Проте пізніше знову відбувся вилiт 2-х МiГ-31К: загроза пуску ракет Х-47 "Кинджaл".

Місцеві жителі повідомляють про проблеми з Інтернетом на Харківщині.

Перепади напруги спостерігаються у Кривому Розі. Повідомляють, що в деяких районах міста зникла вода і опалення.

Нагадаємо, що раніше було зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.