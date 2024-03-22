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У Сумах та Дніпрі пролунали вибухи

У Сумах та Дніпрі пролунали вибухи

Ворожий обстріл триває / Фото: ТСН.ua

Триває тривожна ніч для українців.

У Сумах пролунали звуки вибухів. Про це заявили місцеві жителі.

Тим часом всі МіГ-31К здійснили посадку на Саваслейці.

Про це інформують моніторингові канали. 

Водночас вони закликають мешканців західних регіонів України перебувати в укриттях. 

  • Також крилаті ракети з Вінниччини зайшли у Хмельницьку область. 
  • Повторні вибухи лунають у Дніпрі. 

Проте пізніше знову відбувся вилiт 2-х МiГ-31К: загроза пуску ракет Х-47 "Кинджaл".

Місцеві жителі повідомляють про проблеми з Інтернетом на Харківщині. 

Перепади напруги спостерігаються у Кривому Розі. Повідомляють, що в деяких районах міста зникла вода і опалення.

Нагадаємо, що раніше було зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС

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