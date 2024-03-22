У Сумах та Дніпрі пролунали вибухи

Триває тривожна ніч для українців.
У Сумах пролунали звуки вибухів. Про це заявили місцеві жителі.
Тим часом всі МіГ-31К здійснили посадку на Саваслейці.
Про це інформують моніторингові канали.
Водночас вони закликають мешканців західних регіонів України перебувати в укриттях.
- Також крилаті ракети з Вінниччини зайшли у Хмельницьку область.
- Повторні вибухи лунають у Дніпрі.
Проте пізніше знову відбувся вилiт 2-х МiГ-31К: загроза пуску ракет Х-47 "Кинджaл".
Місцеві жителі повідомляють про проблеми з Інтернетом на Харківщині.
Перепади напруги спостерігаються у Кривому Розі. Повідомляють, що в деяких районах міста зникла вода і опалення.
Нагадаємо, що раніше було зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС.